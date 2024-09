Al termine della sfida tra Torino e Lecce, terminata 0-0, Luca Gotti ha parlato del pareggio contro i granata

È terminata 0-0 Torino-Lecce. Un punto a testa per le due squadre, che ha sicuramente lasciato soddisfatti i salentini più dei granata. Al termine della sfida, Gotti ha parlato in conferenza stampa.

La prestazione è stata una grande prestazione, è mancato solo il gol

“Sono molto contento della prestazione, perché è stata buona su tutte e due le fasi di gioco, per la personalità, abbiamo giocato con forza, attenzione e umiltà ma nello stesso tempo con la voglia di vincerla. Abbiamo creato una serie di presupposti nell’ultimo passaggio per metter l’uomo davanti alla porta, negli ultimi 20-30 metri siamo stati meno precisi del resto del campo“.

Krstovic e Rebic garantiscono un bel futuro

“Rebic dal punto di vista fisico non è al massimo, contestualmente voglio sottolineare come tutti quelli che sono entrati siano entrati bene come spirito e mentalità, il riferimento è al gruppo allargato”.

Tanti ragazzi molto interessanti: questo tipo di impostazione tattica ha permesso di esaltarli. Era stata preparata così?

“Sì, come l’avete vista, ovvio che cambia l’avversario e cambiano i sistemi di gioco a cui ti contrapponi, oggi l’abbiamo letta bene anche prima. Andiamo via con rammarico”.

Si aspettava questo Torino?

“Ho guardato tutte le partite, conosco Vanoli non da oggi. Mi aspettavo che il Toro avrebbe avuto difficoltà se il Lecce avesse giocato un certo tipo di partita”.

Nella scelta dei giocatori da schierare alle spalle di Krstovic ha pensato anche al Torino? In quella zona del campo la rosa sembra avere un discreto numero di gol nelle gambe, è d’accordo?

“Credo che ci siano alcuni giocatori che abbiano la potenzialità dei gol ma che non li hanno ancora fatti. Ritengo che alcuni nostri calciatori possano averla questa possibilità, se ci basiamo sui numeri del passato è difficile ma se mi baso sulle sensazioni che ho allora queste sono positive”.