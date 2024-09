In Torino-Lecce 0-0 Marcus Pedersen è partito titolare sulla fascia destra. Poi però, all’intervallo è stato sostituito

Torino-Lecce 0-0, quarta giornata di campionato, non è stata di certo una partita entusiasmante. I granata infatti, hanno fatto 0 tiri in porta. Vanoli, dal primo minuto, ha scelto un classico 3-5-2. Gli unici ballottaggi erano sulle fasce. Lazaro è partito titolare a sinistra, per lasciare spazio dal 1° minuto a Pedersen sulla destra. Soluzione diversa rispetto a quella vista contro il Venezia, dove Lazaro era partito a destra con Borna Sosa a sinistra. Marcus Pedersen così, arrivato al posto di Bellanova, ha avuto l’occasione di partire titolare davanti al proprio pubblico. In una partita non facile e in cui il Toro ha rischiato, il nuovo numero 16 granata non ha di certo brillato.

Pedersen, un solo tempo contro il Lecce

Come detto sopra, Pedersen è partito titolare come esterno destro. La sua partita è durata 45 minuti, solo il primo tempo in pratica. Poi, al suo posto è entrato Borna Sosa con Lazaro che è così scalato a destra. Pedersen è stato lento, poco reattivo e poco coinvolto all’interno della partita. Di certo, senza nulla togliergli, non è Bellanova. Deve ancora lavorare tanto. Certamente il fatto di essere stato in Nazionale con la Norvegia, appena arrivato al Toro, non ha aiutato. Partita da 5 la sua nel primo tempo, ma è soltanto rimandato, non bocciato. Vanoli ha tutto il tempo per lavorare su di lui. Vanoli su di lui ha detto: “Pedersen ha avuto questa occasione, ha fatto una buona prestazione in fase offensiva ma deve migliorare anche lui”.

La concorrenza

Sulle fasce, con la partenza di Bellanova direzione Atalanta, il Toro ha perso tanto. Ma almeno è arrivato un terzino sinistro di piede mancino come Borna Sosa. Lui può giocare solo a sinistra, così come Pedersen a destra. Poi ci sono Lazaro, Dembele e Vojvoda. Il primo è titolare in questa prima fase di stagione e può giocare su entrambe le fasce. Dembele invece, non è ancora partito titolare ma è duttile anche lui. Infine c’è Vojvoda, che si è fatto male contro il Lecce. Adesso che sono arrivati Walukiewicz e Maripan, potrà essere anche lui una soluzione sulle fasce e non in difesa.