Sebastian Walukiewicz è stato buttato nella mischia contro il Lecce. Adesso col Verona, dove si candida come titolare

Dopo i 7 punti raccolti in 3 partite, contro il Lecce in casa è arrivato solo un pareggio per 0-0. Ma il progetto di Vanoli è solo all’inizio e ci vuole tempo. Al 19′ del primo tempo, Vojvoda è stato costretto ad uscire. Problema muscolare per lui alla coscia sinistra. Al suo posto, è entrato Sebastian Walukiewicz. Il polacco è stato buttato nella mischia e non ha fatto male. Anche se ha concesso un po’ di occasioni, ma ci può stare visto che anche lui come tanti altri, appena arrivato è andato subito in Nazionale. Il numero 4 granata aveva già esordito nel finale di gara a Venezia. Adesso vuole prendersi il posto da titolare.

Walukiewicz punta il Verona

Adesso Walukiewicz punta il Verona e si candida per partire titolare. Lui è il favorito, soprattutto dopo i problemi fisici occorsi sia a Vojvoda che a Coco. Oltre al polacco la sessione di mercato ha portato anche Maripan, che ancora non si è visto in campo. Al momento Vanoli gli sta preferendo proprio Walukiewicz. Quindi contro gli scaligeri, molto probabile vederlo esordire dal primo minuto. Partita che si giocherà venerdì sera alle 20:45.

Un investimento su di lui

Toro che in estate ha deciso di investire su di lui. Pellegri e Sazonov sono stati ceduti all’Empoli con la stessa formula: prestito con diritto di riscatto a 4 milioni. In cambio il Toro, ha preso dall’Empoli a 5 milioni Walukiewicz. Classe 2000, in passato aveva giocato anche con il Cagliari e ha una buona esperienza in Serie A. Questo per lui, al Toro, è un passaggio importante. Già da anni nel giro della Nazionale polacca, adesso è chiamato a fare il definitivo salto.