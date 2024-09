Assente nelle prime partite per un infortunio rimediato con la nazionale croata, ora Vlasic punta a rientrare contro il Verona

La partita contro il Lecce è ormai alle spalle. Niente rimorsi, solo tanta voglia di migliorare. E quale occasione migliore se non quella di vincere a Verona. Nella prossima giornata il Toro farà visita all’Hellas di Paolo Zanetti, una squadra partita bene in campionato nonostante sia reduce da una sconfitta contro la Lazio. E se probabilmente Vanoli non potrà contare su Coco e Vojvoda, entrambi usciti malconci dalla sfida della scorsa domenica, spera quantomeno di poter portare con sé in panchina Vlasic.

In panchina a Verona?

Sono passati ormai 3 mesi da quando Vlasic, a causa di un problema muscolare, ha dovuto dire addio all’Europeo con la sua Croazia. Già tre settimane dopo quel giorno ogni momento sembrava poter essere quello giusto per il suo rientro, ma il percorso di recupero è proceduto molto a rilento. Il numero 10 ha saltato tutta la preparazione con il nuovo mister, e inoltre non è stato disponibile per le prime sfide stagionali. Si pensava che la sosta di settembre potesse essere il momento perfetto per rivederlo in gruppo, ma anche in quel caso c’è stato un piccolo intoppo che lo ha fatto ritardare. Da questa settimana invece ci si aspetta il rientro in gruppo dell’ex West Ham, che già prima del Lecce ha fatto qualche spezzone di allenamento insieme ai compagni.

Per Vlasic non si correranno rischi inutili

La speranza dunque è quella di vederlo insieme alla squadra nelle sedute che precederanno il Verona, in modo da poterlo immaginare quantomeno in panchina venerdì. Vanoli aspetta ormai da molto tempo il suo leader tecnico e non vuole assolutamente affrettare i tempi, motivo per cui Vlasic rientrerà solo quando sarà davvero al 100%. Starà allo staff atletico e medico deciderlo, ma intanto il croato freme.