I problemi di Saul Coco e Vojvoda potrebbero spingere l’allenatore a schierare il Torino con quattro difensori già dalle prossime partite

Non c’è più tempo per mangiarsi le mani, già da oggi il Torino deve pensare alla sfida contro il Verona. Una partita fondamentale contro una squadra ostica, che potrebbe essere resa ancor più complicata dalle assenze di Saul Coco e Vojvoda (l’esito degli esami è migliori del previsto ma potrebbero entrambi saltare la trasferta al Bentegodi). I due si sono fatti male nella partita interna contro il Lecce, e se per l’ex Las Palmas c’è una piccola speranza di recupero, il kosovaro dovrebbe invece andare verso il forfait. Questo, legato al fatto che in questa prima parte di stagione Vanoli possa contare su soli 5 difensori centrali (includendo l’adattato Vojvoda), fa sì che ci sia in atto una vera e propria emergenza nel pacchetto arretrato, la quale potrebbe spingere l’allenatore ad adottare dei cambiamenti.

Ipotesi difesa a 4

“Non è detto che non si possa anche passare a quattro, perché questi difensori hanno sempre giocato a quattro. Il calcio è in evoluzione, la mia squadra mi dirà col tempo dove ci saranno questi miglioramenti”: così Vanoli aveva parlato nella conferenza stampa prima del Lecce, quasi immaginando che prima o poi ci sarebbero stati dei problemi dietro. Detto, fatto; e appena 90 minuti dopo il Toro si è ritrovato senza due centrali. Questo come già affermato potrebbe stimolare l’ex Venezia a cambiare, e a riportare una disposizione che a Torino non si vede dal 2020, quando in panchina sedeva ancora Giampaolo. Ma forse potrebbe essere la soluzione migliore. Come affermato dal tecnico, infatti, i centrali attualmente presenti in rosa hanno sempre giocato in un sistema con 4 difensori, e sarebbe particolarmente complicato per i nuovi doversi adattare in questo momento della stagione.

Problemi di adattamento per i nuovi

Coco si è subito ambientato alla grande da centrale in una difesa a 3, è vero, ma le incognite sono rappresentate da Maripan e Walukiewicz. Il polacco ci ha giocato qualche volta nell’ultimo periodo a Empoli con Nicola e lo ha fatto da braccetto di sinistra, mentre per il cileno sarebbe molto più complicato. Del resto, ci sarebbe anche del buon materiale sulle fasce per quanto riguarda gli eventuali terzini, dunque Vanoli non avrebbe problemi nel proporre questo tipo di soluzione. Tempo al tempo: il tecnico ha bisogno di provare questa disposizione dopo aver lavorato per tutta l’estate con i tre centrali, ma la sensazione è che una prima prova non possa che portare benefici.