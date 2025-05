Il Toro ha subito 9 sconfitte in 13 confronti stagionali contro le prime 7 squadre del campionato. L’abisso tra i granata e la zona Europa

L’arrivo di Vanoli, il mercato e la fiducia dell’ambiente. A inizio stagione, il Torino ambiva alla qualificazione alle coppe europee. Nelle prime giornate di campionato, i granata occupavano la vetta della classifica e sognavano di raggiungere un traguardo che in casa Toro manca ormai da troppe stagioni.

Dopo l’infortunio di Duvan Zapata, il campionato del Torino è sbiadito. I giocatori non sono riusciti a rialzare il capo dopo prestazioni poco convincenti. Così, a 2 giornate dal termine del campionato, il Torino occupa l’undicesima posizione in classifica. L’obiettivo Europa è svanito da tempo e anche il decimo posto (non una casella gloriosa) sembra allontanarsi.

L’abisso dalle prime sette della classe

La stagione del Torino è stata insufficiente e a certificarlo ci pensano i numeri. Il mondo Toro sognava almeno la qualificazione ai playoff di Conference League, ossia il sesto posto in campionato, attualmente occupato dalla Roma. I granata distano ben 19 punti dai giallorossi allenati da Claudio Ranieri. Anche il settimo posto del Bologna – valevole uno slot in Europa qualora i rossoblù vincano in finale di Coppa Italia – è lontanissimo. La formazione di Vanoli dista 18 lunghezze da quella di Italiano. Il gap è difficilmente colmabile.

Il Toro può contare su giocatori di qualità, ma il rendimento generale è mediocre. I top player, con l’avvicinarsi del calciomercato estivo, prendono il binocolo di Paleari e guardano lontano, alla ricerca di un’esperienza in Champions League o nelle altre competizioni europee.

Torino, troppe sconfitte

Nelle 13 partite fin qui giocate contro le prime 7 squadre del campionato, il Torino ha raccolto 4 punti. Lo score granata recita 9 sconfitte, 3 pareggi e una sola vittoria. L’unico successo risale alla seconda giornata di campionato, quando i granata hanno battuto in casa l’Atalanta per 2-1 grazie ai gol di Ilic e Adams. I nerazzurri di Gasperini sono gli unici dei primi 7 club della classifica a non aver trovato la vittoria stagionale contro il Toro.

I granata hanno perso sia all’andata che al ritorno contro l’Inter (3-2 e 0-2), il Napoli (0-1 e 2-0) e il Bologna (0-2 e 3-2). Il Toro ha perso e pareggiato un derby (sconfitta per 2-0 all’Allianz Stadium, pareggio per 1-1 in casa). Un ko e un pari anche contro la Lazio (3-2 all’Olimpico Grande Torino, 1-1 a Roma). Per completare le 14 partite contro le prime 7 della classe manca la sfida contro la Roma, match conclusivo della stagione granata in programma il prossimo 25 maggio. All’andata, il Toro ha perso 1-0 e i tifosi sperano di non replicare il passo falso per rendere meno amara la stagione.