Iniziata la stagione 2024/2025, ecco il calendario delle amichevoli estive del Torino, tra Pinzolo e Francia

La stagione 2024/2025 è ufficialmente iniziata. La prima parte della preparazione, come di consueto, si svolge a Torino al Filadelfia. Il primo raduno è stato lunedì 8 luglio. Fino al 16 luglio, non ci si muove dal capoluogo piemontese. Poi, dal 17 luglio al 27 luglio, ci sarà il ritiro a Pinzolo. Qui verranno giocate 2 amichevoli. La prima il 20 luglio, probabilmente contro la Virtus Verona (squadra di Serie C). La seconda invece sarà il 27 luglio, contro la Cremonese (squadra di Serie B). Entrambe le partite sono alle ore 17:00. Infine, l’ultima parte della preparazione verrà fatta in Francia.

La tournée in Francia

Granata che, una volta finito il ritiro a Pinzolo, andranno direttamente in Francia. Anche qui ci saranno 2 amichevoli. La prima il 31 luglio, contro il Lione. La seconda contro il Metz, il 3 agosto. In mezzo, c’è l’ipotesi di un altro test contro una formazione locale. Lione e Metz, militano entrambe in Ligue 1, la massima divisione francese.