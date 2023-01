In vista di Torino-Spezia, in programma domenica alle 15, Vojvoda può vincere il ballottaggio sulla fascia sinistra con Rodriguez

Dopo i due pareggi per 1-1 contro Verona e Salernitana, il Torino deve ancora trovare la prima vittoria in campionato del 2023. In settimana però, in Coppa Italia c’è stata una vera e propria impresa, e questo non può che dare fiducia alla squadra di Ivan Juric. Domenica alle ore 15, allo Stadio Olimpico Grande Torino arriva lo Spezia di Luca Gotti, in una sfida che si preannuncia tutt’altro che semplice. Uno dei ballottaggi, viste le sfide ravvicinate, è quello sulla sinistra tra Vojvoda e Rodriguez.

Il ballottaggio

Contro il Milan a San Siro, Singo è tornato titolare sulla destra. Sulla sinistra invece, non tanto a sorpresa in quanto si era già visto a Salerno nei minuti finali, ha giocato come esterno alto Rodriguez. Ormai lo svizzero è diventato un punto fermo della difesa a 3, ma con Aina e Lazaro indisponibili, e Vojvoda reduce dalla brutta prestazione contro la Salernitana, si è adattato e ha giocato a tutta fascia. Poi è stato sostituito e al suo posto è entrato Vojvoda. Proprio il kosovaro potrebbe tornare sulla sua fascia sinistra contro i liguri, e avrebbe la grande occasione di riscattarsi. In tal caso, il ballottaggio diventerebbe il classico, ovvero quello tra Buongiorno e Rodriguez.

Occhio a Bayeye

Dopo l’ottima prestazione e l’assist per Adopo, attenzione anche a Brian Bayeye. Finora ha giocato solo due spezzoni in Coppa Italia, non ha ancora esordito in campionato, ma vista l’emergenza sulle fasce potrebbe giocare contro lo Spezia. Non dal primo minuto (salvo clamorose sorprese), ma magari a gara in corso.