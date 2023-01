Sono in vendita i biglietti per la sfida di campionato tra Fiorentina e Torino, in programma sabato 21 gennaio alle ore 20:45

Sabato 21 gennaio alle 20:45, il Torino scenderà in campo in trasferta contro la Fiorentina, nel match valido per la 19^ giornata di campionato. Sono in vendita i biglietti per il Settore Ospiti. Si possono acquistare a 20 euro, in vendita libera su Vivaticket e https://acffiorentina.vivaticket.it/.