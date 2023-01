Il difensore ex Catanzaro in granata non ha praticamente mai trovato spazio ma a San Siro è stato tra i protagonisti della vittoria sul Milan

Sicuramente era molto difficile pensare che il Toro potesse vincere a San Siro contro il Milan ed eliminare i rossoneri dalla Coppa Italia. Ed era diventato ancora più difficile da credere dopo che i granata si sono ritrovati in dieci contro undici, ma era ancora più inimmaginabile che tra i protagonisti più importanti del successo ottenuto contro i rossoneri ci potesse essere Brian Bayeye. Il difensore francese, arrivato la scorsa estate dal Catanzaro, nella prima parte della stagione aveva raccolto solo una presenza in Coppa Italia contro il Palermo, poi il numero 2 granata non aveva più trovato spazio. Era immaginabile che nella prima parte della sua avventura all’ombra della Mole Bayeye potesse riscontrare difficoltà a trovare spazio, anche perché non è mai facile affrontare un doppio salto di categoria. Ma nonostante i pochi minuti raccolti sul rettangolo di gioco, il giocatore francese ha sempre lavorato duramente e la prova rimediata contro il Milan è stata una grande ricompensa. Anche perché Bayeye non si è mai lamentato e ha sempre accettato le scelte di Ivan Juric. A testimoniarlo è stato lo stesso tecnico croato dichiarando: “Bayeye e Adopo sono due ragazzi fantastici. Non si sono mai lamentati per le mie scelte e hanno sempre lavorato al massimo. Lo dicevo a Brian l’altro giorno, quando ti comporti così l’occasione arriva e la vita ti premia”.

Per il momento il Toro blinda Bayeye nonostante le diverse richieste

L’occasione infatti è arrivata e la notte di San Siro ha cambiato il destino di Bayeye e ora è sempre più probabile che il difensore classe 2000 rimanga al Toro e continui il percorso di crescita intrapreso diversi mesi fa sotto l’attenta ala protettiva di Juric. E pensare che sul tavolo del Toro erano presenti diverse offerte proprio per Bayeye da parte di club di Serie B e C. Anzi, era addirittura quasi tutto fatto per il trasferimento del giocatore classe 2000 alla Reggina in prestito, ma poi tutto è cambiato grazie alla partita contro il Milan. Il Toro ha blindato Bayeye. E adesso quello che è certo è che il numero 2 granata vorrà continuare a far parlare di sé e potrà farlo solamente continuando a lavorare duramente e avendo in testa un unico obiettivo, quello di cercare di trovare sempre più spazio in campo. Se Bayeye continuerà a fare come ha fatto finora sicuramente Juric lo premierà.