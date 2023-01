L’attaccante ex Spal nella partita contro il Milan ha messo in campo tutta la sua voglia di giocare e di voler restare al Torino

Con la vittoria conquistata contro il Milan agli ottavi di finale di Coppa Italia, il Toro si è regalato e ha regalato a tutti i suoi tifosi una gioia immensa. Soprattutto per come è arrivato il successo, con i granata che per buona parte del match hanno dovuto giocare in inferiorità numerica e per il fatto che nella fase finale della partita Ivan Juric ha mandato in campo alcuni elementi ai quali fin qui era stato dato poco spazio. Giocatori che nel match contro la squadra allenata da Stefano Pioli si sono rivelati decisivi. Bisogna evidenziare che non si sta parlando solamente di Brian Bayeye e Michel Adopo, i due protagonisti grazie ai quali i granata hanno segnato la rete che li ha portati a staccare il pass per i quarti di Coppa Italia, ma si sta parlando anche di Demba Seck. Un giocatore che il Toro ha preso nel gennaio del 2022 dalla Spal, dopo averlo monitorato per lungo tempo da distante e sul quale la dirigenza granata punta molto, anche se ovviamente l’attaccante classe 2001 deve crescere ancora molto. Le sue qualità però sono fuori discussione. Il Toro adesso sta valutando se mandare il giocatore senegalese in prestito 6 mesi in una squadra dove possa giocare con continuità, oppure no. L’intenzione di Seck è quella di rimanere in granata e di giocarsi le sue carte. La prestazione rimediata contro il Milan ne è la prova più inconfutabile.

Seck: diversi club hanno messo gli occhi sull’attaccante senegalese

Il mese di gennaio è ancora lungo e Seck avrà dunque a disposizione un po’ di tempo per cercare di convincere Juric a tenerlo con sé. Sicuramente già la prestazione rimediata contro i rossoneri è una carta molto preziosa che gioca a favore del numero 23 granata. Intanto, diversi club venuti a conoscenza del fatto che il Toro starebbe pensando di cedere in prestito il giocatore ex Spal hanno iniziato a sondare il terreno. Tra le squadre che hanno manifestato dell’interesse nei confronti dell’attaccante classe. 2001 ci sono in prima linea Palermo, Hellas Verona e Frosinone. Per il momento nulla è deciso, ma una cosa è certa: di quello che succederà molto dipende proprio da Seck.