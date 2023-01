Il portiere serbo contro la squadra di Pioli porta a casa una prestazione sicuramente positiva nonostante diverse parate rischiose

La squadra di Ivan Juric prima di iniziare a concentrarsi sulla prossima partita di campionato contro lo Spezia si vorrà godere ancora per qualche istante il successo ottenuto in Coppa Italia contro il Milan, volando così ai quarti di finale di una competizione molto importante alla quale giustamente i granata tengono molto. Chi ha più di una motivazione per festeggiare la vittoria ottenuta contro i rossoneri è sicuramente Vanja Milinkovic-Savic. Infatti, il portiere classe 1997 è riuscito a mantenere la porta inviolata e così il numero di gol incassati dai granata in Coppa Italia è pari a zero. Rodriguez e compagni oltre a non subire gol dal Milan non hanno lasciato segnare nemmeno il Palermo e il Cittadella nei turni precedenti. Il traguardo ottenuto dal numero 32 granata è un traguardo importante che non era di certo scontato e ora l’obiettivo di Milinkovic-Savic sarà di continuare a mantenere serrata la saracinesca il più a lungo possibile, questo in entrambe le competizioni che il Toro sta disputando. Un obiettivo difficile ma non impossibile. Con prestazioni come quella ottenuta contro il Milan e se verranno presi meno rischi si potrà arrivare a questo traguardo.

La prova del portiere serbo rimediata contro i rossoneri

Nel match contro la squadra allenata da Stefano Pioli il portiere ex Standard Liegi in più occasioni ha fatto prendere un bello spavento ai tifosi del Toro, però tutto sommato la prova di Milinkovic- Savic è stata buona tanto da ottenere un voto che va ben oltre la sufficienza. Questo grazie alla lucidità e ai riflessi che il serbo ha messo in mostra in particolar modo negli ultimi disperati assalti del Milan alla porta granata nel tentativo di pareggiare il match. La vittoria contro il Milan ha fatto sicuramente crescere l’autostima di Milinkovic-Savic come quella di tutto il Toro che ora non potrà sbagliare la partita contro lo Spezia, sfida che i granata disputeranno davanti al proprio pubblico.