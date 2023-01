Il centrocampista serbo si divora un gol nel primo tempo ma poi la sua prestazione migliora con il passare dei minuti

La vittoria del Toro contro il Milan agli ottavi di finale di Coppa Italia è un successo che i granata molto difficilmente potranno dimenticare. Soprattutto per come è arrivato, dato che la squadra granata ha giocato buona parte del secondo tempo e tutti i supplementari in dieci contro undici. Il Toro è riuscito in un’impresa che sulla carta sembrava quasi impossibile. Tra i giocatori dai quali ci si aspettava una prova positiva c’era senza alcuna ombra di dubbio Sasa Lukic e il centrocampista serbo non ha deluso le aspettative, a parte una grande occasione sprecata nella prima frazione di gioco. In ogni caso la prova di Lukic, come quella della maggior parte dei granata che sono scesi in campo, è da considerarsi positiva. Il numero 10 della squadra allenata da Ivan Juric d’altronde non poteva sbagliare prestazione in una partita con una posta in palio così importante. Dato che è uno dei giocatori con maggiori qualità all’interno della rosa granata e non a caso non tanto tempo fa è stato definito dal suo tecnico come un punto fermo, un elemento imprescindibile.

Lukic: quel gol sbagliato grida vendetta

Contro i rossoneri la prova di Lukic è migliorata con il passare dei minuti. Il giocatore serbo ha corso e rincorso tutta la partita, ha fornito un ottimo assist ad Antonio Sanabria, ma soprattutto è stato proprio lui a dare il via all’azione che ha portato al gol vittoria di Michel Adopo grazie a una grande intuizione. Però c’è anche da dire che il gol divorato a inizio primo tempo è una sbavatura che di certo non può passare inosservata. Quell’occasione grida vendetta e proprio per questo motivo ci si aspetta un’altra prestazione positiva da parte del centrocampista nel match contro lo Spezia. E chissà che contro i liguri Lukic riesca a trovare la via del gol, dopo esserci andato molto vicino pochi giorni prima.