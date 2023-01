Le parole di Cairo dopo il match vinto dal Toro contro il Milan a San Siro, valso la qualificazione ai quarti di finale

Così a Tutti Convocati, trasmissione di Radio24, il presidente Cairo ha commentato la vittoria di San Siro: “Grande gioia, eravamo troppo contenti tutti. Dopo la partita sono andato nello spogliatoio e ho fatto i complimenti a tutti. In dieci ci siamo un po’ abbassati ma non rinunciando a giocare, abbiamo avuto occasioni e abbiamo strameritato, ne siamo felici. Adesso ci godiamo questa vittoria, poi penseremo a domenica, è una partita importante per poter dare continuità. E i primi di febbraio vediamo con chi si giocherà questo quarto. Una cosa per volta”. Per il Toro è la seconda vittoria stagionale col Milan, dopo quella in campionato e Cairo fa un bilancio anche delle precedenti annate: “Con il Milan abbiamo fatto buone cose nel passato recente, come quando vincemmo due volte in campionato quando c’era ancora Mazzarri. Anche con l’Inter qualche buon risultato lo abbiamo fatto. Nei dieci anni prima del mio arrivo, il Toro ha fatto 6 anni in B e 4 in A di cui 3 retrocessioni. Da quando ci sono io sono arrivati tanti noni e decimi posti”. Su Bayeye: “Si sono visti i risultati del lavoro questi mesi, ha fatto l’assist per il gol di Adopo, un giovane che è con noi da anni e che proprio a San Siro vinse la Coppa Italia con la Primavera“.

Cairo su Juric

Su Juric: “Il carattere che ha gli ha consentito di creare un buon clima, ha una bella squadra vogliosa, che lotta per recuperare palla e lo fa nella metà campo avversaria. Con lui c’è un bel rapporto, ieri ci siamo abbracciati in modo affettuosissimo. Juric lo seguivo da quando era a Verona, mi piaceva molto il tipo di gioco e quindi gli ho fatto la corte per un anno, alla fine l’ho preso”.

Sullo scontro tra ultras

Sui fatti di Arezzo. “Quello che è successo nell’autogrill di Arezzo è bruttissimo, però è un peccato limitare la possibilità delle persone di andare a vedere la partita. Occorre lavorare di più sulla prevenzione, chiudere gli stadi sarebbe un peccato, dovrebbe essere l’ultima spiaggia”.