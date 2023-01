Adopo illumina San Siro, sempre in quello stadio il centrocampista vinse una Coppa Italia Primavera nel 2018

Il Toro, dopo aver iniziato il nuovo anno raccogliendo due deludenti pareggi in campionato contro Hellas Verona e Salernitana, centra un’impresa storica a San Siro riuscendo a battere il Milan in Coppa Italia volando così ai quarti di finale di una competizione alla quale i granata tengono molto. Ovviamente tra i protagonisti del successo dei granata c’è l’autore del gol e cioè Michel Adopo. Al di là della rete segnata che è valsa la vittoria il numero 21 granata, entrato a gara in corso al posto di Samuele Ricci, ha rimediato un’ottima prestazione dove in primis ha fatto valere la sua fisicità e poi si è fatto trovare sempre al posto giusto nel momento giusto. Una serata da incorniciare per Adopo che, dopo aver dimostrato di che pasta è fatto in uno stadio importante, contro un avversario molto ostico, in una sfida di grande valore, di certo non vuole più fermarsi e vuole far continuare a parlare di sé. Tutto questo con la speranza di trovare sempre più spazio e di poter dare una mano al Toro ad arrivare sempre più in alto, verso obiettivi sempre più ambiziosi.

Nel 2018 a San Siro Adopo conquistò la Coppa Italia Primavera

E pensare che proprio a San Siro diversi anni fa, per essere più precisi nel 2018, Adopo con la Primavera del Torino all’epoca guidata da Federico Coppitelli vinse la Coppa Italia Primavera contro il Milan Primavera. In quella partita il centrocampista classe 2000 non trovò la via del gol, ma senza alcuna ombra di dubbio fu tra i protagonisti di quel match. Nessuno si sarebbe mai immaginato che ben 5 anni più tardi Adopo sarebbe tornato alla Scala del Calcio per regalare al Toro dei grandi una serata straordinaria, confermando che quando gioca a Milano e contro si trova i colori rossoneri si illumina. E attenzione, perché il Toro dovrà tornare a San Siro per sfidare ancora una volta il Milan in campionato. I rossoneri sono avvisati.