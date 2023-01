Il difensore ex Catanzaro ha rilasciato delle dichiarazioni dopo la storica vittoria in Coppa Italia contro il Milan

Il Toro a San Siro contro il Milan è riuscito a staccare il pass per i quarti di finale di Coppa Italia compiendo un’impresa storica, dato che i granata nel secondo tempo si sono ritrovati in inferiorità numerica. Tra i protagonisti del match c’è sicuramente Brian Bayeye, che ha fornito l’assist per il gol di Michel Adopo. A margine della partita il difensore ex Catanzaro è intervenuto ai microfoni di Torino Channel. Bayeye ha dichiarato: “È stata una partita difficile, il Milan è una grande squadra, ma abbiamo meritato. Io e Adopo siamo contenti di essere qua, io sono contento dell’assist e del gol: ora speriamo di arrivare fino alla fine in Coppa Italia. Da quando sono qui ho imparato tanto – ha proseguito Bayeye – arrivo dalla Serie C quindi mi ci vuole un po’ di tempo per abituarmi ed inserirmi, ma siamo un bel gruppo, mi sento bene. Il gol? Ho visto la palla, sono andato e ho fatto l’assist al mio compagno. Siamo tutti contenti, questo è un sogno, vogliamo arrivare fino alla fine e ci crediamo”.