Entra nel secondo tempo supplementare al posto di uno sfinito Singo e serve ad Adopo il pallone che vale i quarti di finale di Coppa Italia

Fino a ieri sera Brian Bayeye era una sorta di oggetto misterioso per i tifosi del Torino: nelle partite ufficiali, tra campionato e Coppa Italia, non aveva praticamente mai giocato (appena 7 minuti contro il Palermo ad agosto) e anche contro il Milan avrebbe dovuto guardare i compagni giocare dalla panchina. Il calcio però non è prevedibile, capita quindi che un Torino in inferiorità numerica per l’espulsione di Koffi Djidji riesca a trascinare il match ai tempi supplementari e che 9 minuti prima dei calci di rigore uno sfinito Wilfried Singo alzi bandiera bianca e chieda il campo. Ecco allora che arriva l’occasione della vita per Bayeye, pronto a entrare sulla destra con il difficile compito di arginare su quella fascia le accelerazioni di Theo Hernandez e Rafael Leao.

Per Bayeye serata da sogno

Trascorrono invece altri tre minuti e di fronte Bayeye si apre una prateria: il numero 2 senza pensarci ci si fionda, Lukic lo vede e gli serve un pallone sulla corsa, a quel punto al terzino non resta che fare quello che fino a poco tempo faceva con la maglia Catanzaro: correre più veloci degli avversari sulla fascia. Certo i campi della Serie C non sono come San Siro e anche gli avversari sono differenti ma Bayeye non ci pensa e corre. O forse, al contrario, ci pensa e trovo proprio in quello stadio e in quell’avversario che sta affrontando le forze per scattare ancora più velocemente e servire a Michel Adopo un pallone che è solo da spingere in fondo alla rete. Zero minuti in Serie A ma un assist d’oro direttamente dalla Scala del calcio contro uno dei club più titolati al mondo: magia del calcio. E ora Bayeye si gode la serata da eroe con la speranza che proprio quell’assist possa rappresentare un nuovo inizio per la sua avventura al Torino.