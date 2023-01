Sintesi e commento del primo tempo di Milan-Torino, sfida valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia

Per la sfida di San Siro Juric sceglie la miglior formazione possibile. In difesa torna Djidji al posto di Zima, mentre Rodriguez non va ad occupare la solita posizione. Confermato Buongiorno, a completare il terzetto con Schuurs, perché lo svizzero gioca a tutta fascia, sulla sinistra, al posto di Vojvoda. Sanabria confermato al centro dell’attacco, mentre alle sue spalle accanto al titolarissimo Vlasic c’è Miranchuk. La partita non si accende immediatamente ma quando accade la prima occasione è del Toro. Sanabria protegge palla e serve Lukic che a tu per tu con Tatarusanu è fermato dai piedi del portiere del Milan. Subito lo spavento, la squadra rossonera inizia ad alzare il proprio baricentro per provare ad avvicinarsi dalle parti di Milinkovic-Savic. C’è più pressione rossonera nei minuti successivi ma l’occasione più grossa è quella del 26′, quando su calcio d’angolo De Ketelaere colpisce di testa il palo più lontano dal portiere granata. Il Toro fatica a farsi vedere nella metà campo avversaria: al 38′ Singo tenta una rovesciata dal limite, troppo telefonata. Nel finale pericoloso ancora De Ketelaere con un tiro potente dal limite che il portiere granata respinge in angolo in qualche modo. Si chiude il primo tempo sullo 0-0.