Al termine di Milan-Torino, Michel Adopo, autore del gol che ha regalato la vittoria e la qualificazione ha commentato così la partita

Michel Adopo è stato l’uomo che ha deciso Milan-Torino. Il centrocampista granata ha così commentato la vittoria della squadra granata ai microfoni di Mediaset: “Noi sapevamo che il Milan gioca sempre per vincere, anche in Coppa Italia oggi volevano vincere. Con un giocatore in meno è stata ancora più difficile ma siamo stati forti. Questo è il gol più importante della mia carriera. Se mi hanno chiesto la maglia? Questa la regalo alla mia famiglia”.