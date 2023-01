Bayeye serve l’assist decisivo, la difesa regge gli assalti. Deludono più i big che non i “ragazzi”: le pagelle di Milan-Torino

MILINKOVIC-SAVIC 7: non sempre le sue parate sono perfette e qualche volta fa correre dei brividi lungo la schiena dei tifosi. Però gli interventi ci sono e pure la lucidità, specie in un convulso finale in cui il Milan spinge alla ricerca del pareggio.

DJIDJI 5.5: non è la sua miglior partita, qualche disattenzione di troppo specie nei primi 45′ rischia di complicare più del dovuto la vita alla difesa granata. Prende un giallo quasi subito, ed è un cartellino che pesa perché nella ripresa il secondo gli costa il rosso. Lascia la squadra in dieci.

SCHUURS 7.5: se la deve vedere con De Ketelaere, dovendo metterla più sul piano dell’anticipo che su quello del fisico, al contrario di quando nel finale deve fare gli straordinari con Giroud e con l’artiglieria pesante che Pioli sfodera, specialmente dopo l’1-0.

BUONGIORNO 7.5: nei supplementari si trasforma quasi in un attaccante aggiunto, dimostrando di avere ancora energie da vendere. Una conclusione nel primo dei 15′ supplementari, poi una sgroppata con cui conquista una punizione dal limite sinistro dell’area. Dopo il vantaggio di Adopo chiude ogni varco.