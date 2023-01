Diretta Milan-Torino, partita degli ottavi di Coppa Italia 2022/2023: formazioni ufficiali, prepartita, risultato e tabellino

Milan-Torino è la sfida degli ottavi di Coppa Italia che mette in palio un posto tra le otto squadre che continueranno a lottare per vincere il trofeo. Una gara secca, senza appello: si gioca a San Siro, laddove il Toro torna per la seconda volta in questa stagione, anche se in quella occasione aveva incontrato l’Inter. Il precedente con i rossoneri è casalingo: al Grande Torino era stata la squadra di Juric ad avere la meglio, battendo il Diavolo 2-1. Il croato non avrà a disposizione uno dei suoi titolatissimi, Lazaro, infortunato così come Aina, Pellegri e Ilkhan.

Milan-Torino: il prepartita

Ore 19.00 Mancano circa due ore al fischio d’inizio di Milan-Torino. Le squadre non sono ancora arrivate allo stadio: i pullman sono attesi nella prossima mezz’ora. Fuori ci sono già tanti tifosi, parecchi saranno quelli granata che seguiranno il Toro dal settore ospiti. L’ultimo dubbio di formazione di Juric riguarda la fascia sinistra: il ballottaggio è tra Rodriguez e Vojvoda.

Milan-Torino: formazioni ufficiali

Milan (3-4-2-1): Tătărușanu; Kalulu, Gabbia, Tomori; Saelemaekers, Tonali, Pobega, Dest; Adli, R. Leão; De Ketelaere. A disposizione: Mirante, D. Vásquez, Bozzolan, Calabria, Theo Hernández, Bakayoko, Bennacer, Vranckx, Brahim Díaz, Messias, Giroud, Lazetić. Allenatore: Pioli.

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Schuurs, Buongiorno;,Singo, Lukic, Ricci, Rodriguez; Miranchuk, Vlasi;, Sanabria A disp. Berisha, Gemello, Zima, Buongiorno, Bayeye, Linetty, Adopo, Gineitis, Radonjic, Seck, Karamoh, Garbett. All. Juric

Milan-Torino: dove vederla in tv e streaming

Milan-Torino in diretta sarà trasmessa in chiaro su Canale 5 e in streaming su Infinity, visibile da smart tv, tablet, computer.

Milan-Torino: la diretta

