Al termine di Verona-Torino, Zanos Savva ha commentato la vittoria in rimonta ai microfoni di Torino Channel

Zanos Savva è stato uno dei grandi protagonisti della vittoria in rimonta del Torino sul campo del Verona. Pochi minuti dopo il suo ingresso in campo ha realizzato il gol dell’1-1 che ha dato la scossa alla squadra granata e ha fatto iniziare la rimonta. Ai microfoni di Torino Channel il giovane cipriota ha così commentato il successo della sua squadra: “Abbiamo subito nel primo tempo ma nel secondo la squadra ha lavorato bene e ha meritato di vincere”.

Savva: “Dopo il gol ho subito preso la palla per fare il secondo”

Poi sul suo esordio con tanto di gol: “Juric mi ha detto di giocare come quinto anche se non è il mio ruolo. L’avevo però fatto anche in allenamento. Non mi aspettavo di segnare all’esordio ma sono molto contento, il gol lo dedico a mio papà e mia mamma, che oggi è anche la sua festa”.

Anche i compagni lo hanno festeggiato molto: “A fine partite tutti erano contenti del mio gol, mi hanno detto “non ci credo, non ci credo. Cosa ho pensato dopo il gol? Ho subito preso la palla dal fondo della rete per provare a segnarne un altro”. Sul suo futuro: “Spero di continuare a giocare in questa squadra”.