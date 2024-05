Al termine di Verona-Torino, anche il capitano Ricardo Rodriguez ha commentato la vittoria in rimonta ai microfoni di Torino Channel

La vittoria del Torino in rimonta sul campo del Verona l’ha commentato ai microfoni di Torino Channel anche Ricardo Rodriguez: “Sono molto contento per tutti, meritiamo questo. Facciamo tutto bene ma a volte manca qualcosa. Sono contento per il gruppo e così dobbiamo continuare anche nelle ultime due partite. C’era bisogno di una vittoria così, in rimonta, perché non facciamo tanti gol. Oggi ne abbiamo fatti due , p perfetto. Dobbiamo continuare e fare una bella partita anche contro il Milan”.

Rodriguez: “Vediamo dove finiremo il campionato”

Poi su Savva e Pellegri, gli autori dei due gol granata, il difensore svizzero ha aggiunto: “Sono molto contento per Savva e Pellegri, per i loro gol, lo meritavano”. Infine, sui prossimi impegni di campionato e le prospettive di qualificazione a una coppa europea, ha aggiunto: “Noi proviamo a giocare come sempre, partita dopo partita. Poi vediamo dove finiremo”.