Le parole di Marco Baroni dopo la sconfitta dell’Hellas Verona contro il Torino: ecco l’analisi dell’allenatore

Al termine di Verona-Torino 1-2, il tecnico gialloblù Marco Baroni ha così commentato la sconfitta subita in rimonta dalla propria squadra: “C’è amarezza perché il Verona ha fatto un’ottima partita, non siamo riusciti a chiuderla. Milinkovic-Savic ha fatto due parate importanti, dovevamo chiuderla. La squadra ha fatto una partita superiore al Torino, oggi era importante ma con queste prestazioni possiamo giocarcela”.

Baroni: “Queste partite si devono chiudere”

Baroni ha poi parlato dei gol subiti: “Commettiamo alcuni errori di presenza, di ingenuità, si poteva far meglio in entrambe le occasioni dei gol subiti. Purtroppo queste sono partite che devi chiudere perché altrimenti poi possono succedere queste cose”.

Poi sulla partita: “L’importanza della partita era alta, ci tenevamo. Perdere così brucia, ma dobbiamo affrontare le prossime gare con questa voglia, questa determinazione”.

Sui prossimi impegni del Verona: “Contro la Salernitana dobbiamo fare la partita come abbiamo fatto oggi. L’atteggiamentp c’è stato, siamo stati attenti, la squadra ha mostrato una certa maturità, ha creato l’occasione del gol, ha avuto poi altre due situazioni. Ma una squadra come la nostra deve chiudere la partita se ne ha la possibilità come oggi”.