Le parole di Valentino Lazaro dopo la partita con il Verona: “Non abbiamo giocato benissimo, ma voglio solo giocare e vincere”

Valentino Lazaro ha parlato dopo Verona-Torino: “Secondo me non abbiamo giocato benissimo oggi. Dopo l’1-0 per loro sono entrato e volevo motivare tutta la squadra. Alla fine abbiamo preso i 3 punti. Abbiamo dimostrato spirito di squadra. Ci crediamo all’Europa, ma non voglio parlare troppo, voglio solo giocare e vincere. Ora lavoriamo perché vogliamo vincerle tutte e due. Di Superga non voglio parlare. Io faccio il mio lavoro: oggi ho aiutato la squadra e sono felice. Non mi interessa chi fa il gol, ma sono contento per un giocatore giovane come Savva. Anche per Pellegri: lavora tanto e la sua situazione non è facile. Sono contento per tutti e due”. Infine, in tedesco, ha ringraziato la mamma.