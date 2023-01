Ivan Juric al termine di Milan-Torino ha così commentato la vittoria per 1-0 che ha regalato il passaggio del turno ai granata

Ivan Juric al termine di Milan-Torino 0-1 ha così commentato la vittoria granata al termine della partita: “Il presidente era molto contento, siamo tutti molto felici. È stata una bella serata per tutti i tifosi del Torino. Abbiamo fatto una bella partita alla pari undici contro undici e poi anche dopo abbiamo fatto dei contropiede pericolosi. Poi è una bella storia che il gol sia arrivato da due ragazzi che l’anno scorso erano uno al Catanzaro e uno alla Viterbese”.

Juric: “Abbiamo fatto bene”

Juric ha poi parlato dell’espulsione di Djidji: “Mi sembrava dal vivo che Djidji avesse preso la palla e non avesse fatto fallo”. E a Bergonzi che in studio sosteneva che il secondo giallo fosse giusto, Juric ha risposto: “Intervento imprudente? Ma cosa stai dicendo. Ha preso la palla nettamente, Djidji prende la palla”.

Infine, Juric ha parlato della prova dei suoi attaccanti: “Il Milan ha difensori forti, i miei attaccanti secondo me hanno fatto bene. Poi è vero che nell’ultimo passaggio si poteva fare di più ma secondo me abbiamo risposto bene. Abbiamo fatto davvero bene per 60/70 minuti, quando eravamo in undici contro undici”.