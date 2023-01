Così Pioli dopo Milan-Torino, sfida vinta dai granata 1-0: rossoneri fuori dalla Coppa Italia agli ottavi

Un Pioli deluso quello che si presenta ai microfoni in tv dopo la sfida tra Milan e Torino, vinta dai granata: “Abbiamo fatto una partita seria, decisa e aggressiva. Dopo essere andati in superiorità numerica non abbiamo avuto lucidità per sfruttare questo vantaggio, abbiamo concluso quando non era il momento di farlo, non abbiamo aperto la difesa come dovevamo. È una grossa delusione, volevamo questo passaggio del turno e non lo abbiamo ottenuto, dispiace”. Sulla scelta di attuare un turnover ampio: “Abbiamo affrontato bene gli avversari, abbiamo rischiato una sola volta in 90′, poi ho fatto i cambi per cercare altri spunti offensivi, dovevamo sfruttare meglio il tempo a nostra disposizione nei supplementari”. Su De Ketelaere: “L’ho fatto giocare perché è un giocatore importante, quello non era il suo ruolo ma Giroud è tornato dal Mondiale e non posso pretendere che giochi sempre ogni tre giorni, magari col rischio di infortunarsi”.