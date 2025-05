Presenti anche Molinaro e Antonelli, oggi dirigenti lagunare ma ex granata. Commozione per il ricordo di Mazzola, Loik e Ballarin

Nel giorno della sfida di campionato contro il Torino, una delegazione del Venezia ha reso omaggio al Grande Torino con una visita a Superga, il colle dove il 4 maggio 1949 l’intera squadra granata perse tragicamente la vita nel disastro aereo. Un gesto di grande sensibilità e rispetto, che rafforza il legame tra due club storici del calcio italiano.

A guidare la delegazione lagunare, oltre ai dirigenti e allo staff, c’erano anche l’allenatore Eusebio Di Francesco, il direttore tecnico Cristian Molinaro, ex calciatore del Toro, e il direttore sportivo Filippo Antonelli Agomeri, altro ex granata nel 2010. Molinaro ha vestito la maglia granata per quattro stagioni tra il 2014 e il 2018, diventando un punto di riferimento sia in campo che fuori. Il loro ritorno a Torino, seppur da avversari, ha assunto un valore particolare in un momento così carico di significato.

L’omaggio al Grande Torino

Il gesto del Venezia di posare una corona di fiori davanti alla lapide assume un ulteriore valore alla luce dei legami storici che uniscono il club lagunare al Grande Torino. Tre colonne di quella leggendaria squadra – Valentino Mazzola, Ezio Loik e Aldo Ballarin – hanno infatti indossato in passato la maglia del Venezia, contribuendo a scrivere pagine importanti della storia del club arancioneroverde prima di diventare simboli della squadra granata.

Torino-Venezia, prima della sfida il ricordo

Il tributo a Superga non è solo un atto formale, ma un segno profondo di memoria e riconoscenza verso una delle più grandi squadre di sempre. Un omaggio alla storia del calcio italiano, ai suoi valori, e a quegli uomini che con la loro grandezza sportiva e umana hanno lasciato un segno indelebile.