Negli ultimi anni, nella gara giocata prima del 4 maggio, il Torino non ha mai perso: sono arrivate 3 vittorie e 2 pareggi

Non c’è tempo per piangersi addosso: il Torino è stato sconfitto domenica sera al Maradona, ma pur non avendo ormai obiettivi deve già proiettarsi alla prossima gara con lo scopo di vincere a tutti i costi. Il motivo è chiaro: onorare la memoria del Grande Torino, che verrà ricordato due giorni dopo la partita, e dare continuità al trend positivo delle ultime stagioni. Di che trend si parla? Banalmente, dal 2019 allo scorso anno i granata non hanno mai perso nella sfida che precede la commemorazione del 4 maggio: il dato.

Torino imbattuto prima del 4 maggio

Un dato particolare, chiaro, ma che sicuramente fa contenti i tifosi. In molti, infatti, dopo la sconfitta del Maradona in una partita giocata a modo loro in maniera “arrendevole”, hanno chiesto grinta e coraggio nella sfida precedente alla commemorazione del Grande Torino. Ed effettivamente negli ultimi anni è andata così, tranne che in parte nella scorsa stagione. Lo scorso 3 maggio, infatti, la squadra di Juric pareggiò 0-0 contro il Bologna in una gara piuttosto piovosa in cui la noia vinse su tutti, ricordata più per lo show emozionante dei Sensounico rovinato in parte dalla meteora Kabic.

Cosa dicono i dati

Nelle tre stagioni precedenti, invece, erano arrivate tre convincenti vittorie: nel 2023 uno 0-2 ai danni della Sampdoria, nel 2022 un 1-3 a Empoli e infine nel 2021 un successo per 1-0 contro il Parma. L’anno prima invece non ci fu alcuna gara prima del 4 maggio perché il campionato fu momentaneamente interrotto a febbraio causa Covid e venne ripreso solo a giugno, mentre nel 2019 andò in scena l’1-1 contro la Juventus. Risultati tutto sommato positivi, a cui si spera di aggiungerne un altro venerdì.