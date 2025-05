All’intervallo di Torino-Venezia la band eseguirà “Quel giorno di pioggia”, il brano dedicato agli Invincibili

Come tradizione vuole, c’è soltanto una canzone che risuona a ridosso del 4 maggio all’Olimpico Grande Torino, e non può che essere “Quel giorno di pioggia” dei Sensounico. Interamente dedicata agli Invincibili e costellata dalle migliaia di luci (e dalle lacrime) dei tifosi granata, il Grande Torino si trasforma in un’unica voce, emozionata e commossa, ed è presente più forte che mai. Il brano verrà eseguito all’intervallo di Torino-Venezia, in programma questa sera.