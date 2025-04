Cortile aperto al mattina, Mole che si illuminerà la sera: a mezzogiorno la Commemorazione al Monumentale, a Superga la Messa e la lettura dei nomi dei Caduti

Domenica 4 maggio non solo la Torino granata ma pure chi in città, in Italia e nel mondo ama lo sport e i suoi valori renderà omaggio agli Invincibili, al Grande Torino, nella giornata in cui ricorre il settantaseiesimo anniversario della Tragedia di Superga. Tanti gli appuntamenti che scandiranno la giornata. Eccoli nel dettaglio.

Alle 10 partirà dal Bar Norman la Marcia organizzata da Curva Maratona, Curva Primavera, Unione Club Granata a cui hanno aderito oltre 80 Toro Club e che coinvolgerà anche la tifoseria che non fa parte di alcuna associazione e che vorrà partecipare. Nel frattempo, chi volesse potrà accedere al Cortile del Filadelfia, il Cortile della Memoria, aperto tra le 9 e le 12.

Alle 12 la Commemorazione al Cimitero Monumentale

Alle 12, come ogni anno, la Commemorazione al Cimitero Monumentale di Torino, lì dove riposano alcuni giocatori del Grande Torino. Benedizione dei sepolcri da parte di Don Riccardo Robella e corona commemorativa da parte dl Torino del Circolo Soci.

Alle 17 la Messa alla Basilica di Superga per ricordare le 31 vittime della Tragedia: calciatori, staff, equipaggio, giornalisti. Al termine della Messa, il capitano del Torino scandirà ad uno a uno di nomi dei Caduti di fronte alla lapide. Alle 22 la Mole Antonelliana si colorerà di granata in omaggio agli Invincibili.