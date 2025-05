Tre sostituzioni tra il primo e il secondo tempo: l’allenatore non aveva mai cambiato così tanto tra il primo e il secondo tempo

Un primo tempo da dimenticare, contro il Venezia il Torino è sceso in campo per disputare l’incontro in totale confusione, senza mostrare idee di gioco e neanche buone prestazioni a livello individuale. Dopo i primi 45 minuti, nell’intervallo Vanoli deve aver fatto una bella strigliata ai suoi giocatori che sono ritornati in campo più motivati e con voglia di fare. Per la prima volta in questa stagione, il tecnico ha deciso di effettuare 3 cambi per rivoluzionare l’assetto della squadra e far uscire i giocatori che erano parsi più in difficoltà tra i titolari che erano stati scelti.

Perciun, altri 45 minuti

Nonostante Casadei abbia iniziato la sua avventura in granata mostrando ottime prestazioni e avendo aiutato molto la squadra nella fase di impostazione, nelle ultime settimane sta patendo l’assenza del suo compagno di reparto Ricci, che lo sta costringendo a dover faticare di più nel corso dei 90 minuti. Walukiewicz invece è stato uno dei jolly di Vanoli, arrivato per essere difensore centrale, è stato adattato dall’allenatore a giocare come terzino destro, tuttavia contro il Venezia ha disputato una prova decisamente sotto le aspettative, non riuscendo a dare sicurezza alla squadra. Per sostituire questi 2 giocatori, Vanoli ha deciso di puntare sulle forze fresche. Dembélé e Perciun sono riusciti a fare meglio dei giocatori che hanno sostituito senza però incidere notevolmente sul risultato della partita. Per il centrocampista della Primavera altri 45 minuti dopo l’esordio contro l’Udinese.

Il cambio in attacco

Dopo una prestazione deludente per i primi 45 minuti della partita, Sanabria non ha invertito la striscia negativa delle sue ultime prestazioni ed è stato sostituito dallo scozzese Ché Adams. Nel corso della stagione l’ex Southampton si è guadagnato il posto da titolare a discapito del paraguayano dimostrando all’allenatore più grinta in campo e più freddezza davanti alla porta.