Nelle ultime ore ha preso piede la trattativa per il possibile arrivo al Torino di Daniele Rugani, difensore di proprietà della Juventus ma che al momento è in prestito al Rennes. Il difensore ha militato nelle formazione bianconera dal 2015 al 2020, ma il club di Andrea Agnelli lo aveva in realtà già preso in nel 2012 come rinforzo per la Primavera: proprio il passato alla Juventus del calciatore sta facendo storcere il naso a parecchi tifosi.