Sondaggio / Ottimo, scarso, o una via di mezzo. Che impressioni vi lascia, a fine sessione, il mercato del Torino? Fateci sapere

Nella giornata di ieri si è chiusa la sessione estiva di calciomercato. Una fase lunga ufficialmente due mesi, anche se tema centrale da molto prima, che ha raccolto più umori all’interno e tra gli osservatori della piazza granata. Se l’iniziale attendismo della società di fronte alle numerose partenze aveva alimentato la contestazione, il mese di agosto ha visto i granata inserire in rosa acquisti di qualità in particolare nella trequarti, oltre all’approdo di Schuurs come sostituto di Bremer, che hanno riacceso un po’ di entusiasmo. Così almeno fino alle ore precedenti alla trasferta con l’Atalanta. Juric aveva richiesto esplicitamente nuovi innesti per il centrocampo, in modo da aumentare il numero di opzioni a disposizione. Praet il nome caldo, che alla fine è rimasto al Leicester. I granata si sono presto fiondati su Karamoh del Parma, lasciando però scoperta la mediana e, in parte, anche il parco attaccanti. Giunti così al termine di quest’estate di mercato, che impressioni vi siete fatti dell’operato della società? Vi convince o pensate si potesse agire diversamente? Che aggettivo date al mercato del Torino? Esprimete il vostro voto qui sotto, nell’apposito box.

Come giudicate il mercato del Torino? Ottimo

Buono

Sufficiente

Scarso Guarda i risultati