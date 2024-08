Vittoria all’esordio stagionale per il Torino, che ha battuto 2-0 il Cosenza: tanti voti positivi, ma chi è stato il migliore in campo?

Il Torino vince e in parte convince. Subito un 2-0 in Coppa Italia per aprire bene la stagione, in attesa di sfide più dure in campionato. I granata hanno vinto una partita tutt’altro che da sottovalutare – basti vedere i risultati dagli altri campi – ottenendo così il pass per i sedicesimi di finale. Nel complesso una buona prestazione da parte dei ragazzi di Vanoli, che si sono messi in mostra contro un avversario di tutto rispetto. Se Sanabria può essere considerato tra i peggiori in campo, ce ne sono tanti in lizza per il premio di MVP della partita: dal mattatore Zapata a Ricci, onnipresente, passando per i convincenti Adams, Bellanova e Coco. Diteci chi, secondo voi, è stato il migliore in Torino-Cosenza.

Chi è stato il migliore in campo in Torino-Cosenza? Coco

Bellanova

Ricci

Adams

Zapata Guarda i risultati