Vi abbiamo chiesto di scegliere il migliore granata della sfida di Coppa Italia: ha vinto il classe 2001 con il 60% dei voti

Il Torino ha superato vittoriosamente il primo test della stagione, conquistando così – col risultato di 2-0 ai danni del Cosenza – l’accesso ai sedicesimi di Coppa Italia contro l’Empoli. Appuntamento con il torneo a eliminazione diretta al prossimo 25 settembre, per una partita che sarà sicuramente speciale per il leader del centrocampo granata, ossia Samuele Ricci. Il classe 2001 è nato a Pontedera, in provincia di Pisa, dove ha anche mosso i primi passi nelle giovanili, ma è a Empoli che ha esordito da professionista, prima di passare nel gennaio 2022 al suo attuale club.

Ricci, buone sensazioni in questo precampionato

Ora, in questo nuovo ciclo in seno al Torino, si può considerare Ricci come uno dei veterani dello spogliatoio. Saranno le maggiori responsabilità, o quella insita voglia di rivalsa dopo la delusione frutto dell’esclusione dal gruppo di Spalletti agli Europei: il centrocampista granata è stata sicuramente una delle note più positive di questo primo approccio alla stagione e al nuovo corso in panchina. Già nelle precedenti amichevoli e, nuovamente, con il Cosenza si è distinto per personalità, mobilità e inserimenti. Buone sensazioni, che trovano risposte anche nel percepito dei suoi tifosi. Non a caso nel sondaggio che abbiamo proposto ai nostri lettori, Ricci è stato premiato come migliore in campo dal 60% dei votanti. Un dato schiacciante, che dimostra come il centrocampista abbia cominciato col piglio giusto una stagione che lui stesso considera quella del salto definitivo. Staremo a vedere. Alle sue spalle ben staccato Duvan Zapata col 14% delle preferenze. Ancora indietro Adams (10%), Coco (9%) e Bellanova (1%).