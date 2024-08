Nella mattinata di oggi, il Torino ha presentato la seconda maglia che omaggia il passato: qual è il vostro giudizio?

Dopo la prima maglia annunciata in concomitanza al cambio di numero di Nikola Vlasic – che ha preso il 10 che era di Radonjic -, il Torino ha presentato nella mattinata di oggi, martedì 13 agosto, la nuova maglia away. Una divisa insolita rispetto agli anni passati, bianca con linee confinanti granata e un “mosaico” al centro che rende omaggio alla maglia con cui il Toro alzò la Coppa Italia nella stagione 1992/1993. In molti sono rimasti soddisfatti, soprattutto per il richiamo al passato, ma voi invece cosa ne pensate? Ditecelo nel sondaggio qui sotto.

Vi piace la seconda maglia del Torino? Sì

No Guarda i risultati