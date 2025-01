Sondaggio / I granata strappano un pareggio dopo essere stati sotto, siete soddisfatti di quanto visto in campo?

Ieri, il Torino ha disputato un derby molto combattuto, terminato con un pareggio per 1-1 dopo essere partiti in svantaggio. La squadra granata ha mostrato una grande reazione, riuscendo a pareggiare grazie al gol di Vlasic dimostrando carattere nel corso della partita. Tuttavia, nonostante l’ottima risposta sul piano mentale, rimangono alcune domande: siete soddisfatti dell’atteggiamento mostrato dalla squadra? Come giudicate la prestazione complessiva? E soprattutto, il pareggio vi ha soddisfatto o ci si aspettava qualcosa in più in un match così importante? diteci cosa ne pensate rispondendo all’apposito box sondaggio.

Siete soddisfatti per quanto visto nel derby? Sì

No Guarda i risultati

Loading ... Loading ...

Paolo Vanoli