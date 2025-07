I granata hanno annunciato la seconda maglia in vista della prossima stagione, con la città di Torino come scenografia. Vi piace?

Il club granata ha svelato oggi la nuova maglia da trasferta per la stagione 2025/2026, firmata Joma. Sarà indossata per la prima volta in occasione della prima amichevole ufficiale della stagione. Ispirata alla città di Torino e in particolare all’eleganza dei suoi portici e alla tradizione dei maestri marmisti, la nuova divisa presenta una trama che richiama le venature del marmo, simbolo distintivo dell’architettura torinese. Il motivo è visibile sulle spalle e ripreso anche nel rilievo del tessuto. Il colore dominante resta il bianco, storico simbolo delle sfide in trasferta del Toro, ma ciò che rende davvero unica la maglia è la sua composizione: è realizzata al 100% in materiale riciclato da bottiglie PET, riducendo del 75% le emissioni di CO₂, in linea con l’impegno ambientale del club. All’interno del colletto compare il claim “Sei tutto per me”, slogan della campagna abbonamenti, mentre sul retro è impressa la scritta “TORINO FC 1906”, sovrastata da una grafica stilizzata della Mole Antonelliana e dei portici cittadini.

Nel sondaggio di oggi vi chiediamo: vi piace la seconda maglia della prossima stagione? Diteci come la pensate votando nell’apposito box sondaggio che potrete trovare qui sotto e nell’home page di Toro.it.

