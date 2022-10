Sondaggio / Torino e Juventus arrivano al derby separate da appena due punti il classifica e in un momento di crisi di risultati

Un pareggio e tre sconfitte nelle ultime quattro partite per il Torino, due vittorie e altrettante sconfitte (di cui una pesantissima contro il Maccabi Haifa che rischia di pregiudicare il cammino in Champions) per la Juventus. Dal punto di vista dei risultati nessuna delle due squadre impegnate sabato nel derby se la passa bene, sul piano del gioco i granata hanno però dato qualche segnale incoraggiante contro l’Empoli nell’ultimo turno di campionato, la Juventus invece è stato surclassata sia dal Milan che dalla compagine israeliana. Alla vigilia del derby i punti che separano le due squadre in classifica sono appena due e in caso di vittoria il Torino supererebbe proprio i bianconeri. Nel nostro sondaggio di oggi vi chiediamo: quale delle due squadre, considerando l’attuale momento di forma, è favorita per la vittoria?

