Sondaggio/ Il calciomercato è terminato, il Torino ha comprato 2 giocatori e ne ha venduti 6: quale giudizio dareste al mercato dei granata?

Ieri alle ore 20 è terminata la sessione di calciomercato invernale 2020/2021. In questa sessione di mercato il Torino ha acquistato due giocatori: Antonio Sanabria dal Real Betis e Rolando Mandragora in prestito dalla Juventus. Le cessioni sono state sei: Soualiho Meité al Milan, Jacopo Segre alla Spal, Simone Edera alla Reggina, Vincenzo Millico al Frosinone, Antonio Rosati alla Fiorentina e Michel Adopo alla Viterbese. Nel nostro sondaggio vi chiediamo: lettori di Toro.it, come giudicate il mercato del Toro? Insufficiente, sufficiente, buono o ottimo? Ditecelo votando nell’apposito box sondaggio che potete trovare nella colonna a destra dell’home page di Toro.it.