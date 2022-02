La Serie A non è solo sinonimo di spettacolo, divertimento, tifo ma rappresenta anche un vero e proprio investimento importante per le aziende

La Serie A non è solo sinonimo di spettacolo, divertimento e tifo ma rappresenta anche un vero e proprio investimento importante per tantissime aziende. Pensa che oltre alle 20 squadre iscritte al campionato sono previste anche 9 aziende di sponsor tecnici e ben 60 sponsor commerciali che spesso appaiono sulle divise ufficiali indossate.

Più precisamente abbiamo uno sponsor ufficiale, che è quello che appare al centro della maglia, si passa poi al back sponsor che si solito troviamo sul retro. Poi abbiamo i brand posizionati nella manica e gli extra sponsor. Il nostro obiettivo con questo approfondimento è di scoprire insieme quali sono i principali sponsor che alimentano il calcio italiano. Mettiti comodo e continua a leggere!

Abbigliamento sportivo

Partiamo dai brand più popolari, considerati come gli sponsor tecnici che sono complessivamente 9, e si contendono le principali squadre di Serie A. Abbiamo per esempio la Puma che si è garantita Milan e Sassuolo, mentre Macron ha un contratto con Bologna, Verona, Lazio, Sampdoria e Udinese.

Ma passiamo alle due grandi rivali per l’abbigliamento sportivo, ovvero Nike e Adidas. La prima ha firmato un accordo con due colossi come Inter e Roma; la seconda ha messo mano su Cagliari e Juventus. Citiamo anche la presenza di Kappa che ha 4 team all’attivo che sono il Benevento, la Fiorentina, il Genoa e il Napoli. E infine Joma per Atalanta e Torino, Acerbis per la squadra Spezia, Erreà per il Parma e Zeus per il Crotone.

Settore Gaming

Altro grande settore che alimenta e promuove il calcio è quello del gaming, che è un po’ il carburante di questo tipo di sport nel mondo e non solo in Italia. Possiamo sicuramente dire che sono due mondi che camminano di pari passo! Pensiamo a realtà come EA SPORTS che è stata nominata Title Sponsor e anche Partner della Supercoppa Italiana. Il suo FIFA 22 è infatti il partner esclusivo del massimo Campionato italiano.

Ma non sono da meno PES, Nintendo, Sony, che rappresentano il supporto ideale per un appassionato di calcio. Pensa che ci sono molti tifosi e appassionati che amano fare pronostici sulle squadre di calcio, ma quando non riescono a disattivare l’autoesclusione sul sito preferito, si divertono con giochi come FIFA o PES. È una valida alternativa per alimentare la proprio passione per il mondo del pallone!

Settore automobilistico

Passiamo poi ai Main sponsor che sono quelli che possiamo notare sulla parte frontale delle maglie e sono quelli maggiormente rappresentati dalle case automobilistiche. Pensiamo per esempio a Jeep per la Juventus, alla Suzuki per il Toro e alla Dacia per l’Udinese.

La Roma invece ha puntato tutto sul brand della Hyundai, ma ha anche una collaborazione diretta con una delle principali compagnie aeree del mondo, ovvero Qatar Airways. Il Milan invece ha scelto Fly Emirates, restando quindi nello stesso settore dei Giallorossi. Non mancano poi il settore costruzioni per il Sassuolo con Mapei, il settore delle telecomunicazioni per la Fiorentina con Mediacom e il settore energia per il Benevento con IVPC.

Conclusione

Come noterai sono davvero tantissime le soluzioni e gli sponsor che si trovano a interagire attivamente con il campionato di Serie A. Ampio spazio è dedicato al mondo delle auto, uno dei settori che investe maggiormente nel mondo del calcio.

Ma non sono da meno il settore ristorazione che vanta circa il 25% degli sponsor totali, per passare poi a quello delle costruzioni (8%) e del settore di trasporto e sanità (7%). Sono invece rimaste indietro le telecomunicazioni, che hanno solo il 5%, un forte calo rispetto al grande impatto che hanno avuto per decenni all’interno della massima competizione di calcio italiana.