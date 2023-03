Attraverso una VPN si può avere una connessione sicura che mette al riparo da attacchi esterni dati sensibili e privacy

Tra le applicazioni che hanno dato maggiormente slancio alla fruizione di contenuti online, ci sono senza dubbio quelle dedicate allo sport. Dal calcio al basket, passando per tennis e sport da combattimento: milioni di appassionati hanno contribuito a creare quelle community che progressivamente hanno modificato le proprie abitudini di visione. Se fino a pochi anni fa fan e tifosi facevano quasi esclusivamente riferimento ai palinsesti televisivi, tanto delle emittenti pubbliche che di quelle private o a pagamento, con la rivoluzione digitale lo scenario è cambiato.

Il merito è da ricercare soprattutto nella disponibilità di connessioni a internet veloci e affidabili, che hanno permesso il nascere di piattaforme di contenuti in streaming dedicate, intaccando il ruolo predominante delle TV. Hanno approfittato anche dell’evoluzione tecnologica, che ha messo a disposizione smartphone sempre più potenti e in grado di offrire, con schermi ad alta definizione e audio di qualità, degli strumenti in grado di godere a pieno di ogni evento sportivo, quasi senza nulla invidiare alle TV tradizionali. Con, in più, l’assoluta libertà di poterlo fare in mobilità.

Fruire dei contenuti sportivi online in tutta sicurezza: il ruolo delle VPN

Le piattaforme di streaming hanno puntato forte sull’usabilità delle interfacce, immediate e facili da navigare: attraverso la creazione veloce di un profilo personale e associando, quando necessario, i dettagli della carta di credito per il pagamento di un abbonamento mensile o stagionale, il tifoso ha subito a disposizione una grande quantità di contenuti per soddisfare la propria passione di sportivo. Operazione semplici e immediate che però evidenziano la necessità, attraverso di una VPN, di avere una connessione sicura per mettere al riparo da attacchi esterni dati sensibili e privacy, come per esempio indirizzo e-mail o estremi della carta di credito.

Come funziona una VPN

Due sono i vantaggi principali di una VPN: grazie alla crittografia mette al sicuro i dati in entrata e in uscita dal dispositivo connesso al web, smartphone, PC, o smart TV che sia, e allo stesso tempo veicola il traffico attraverso server virtuali che nascondono la reale localizzazione dell’indirizzo IP. In questo modo non solo i dati sono illeggibili nel caso finiscano in mani sbagliate e non autorizzate, ma in più si può scegliere da dove collegarsi, virtualmente, per evitare di essere tracciati fisicamente quando si naviga sul web.

Quali sono i vantaggi di utilizzare una VPN mentre si guarda lo sport online

La VPN è importante non solo per mettere al sicuro la privacy dei propri dati, ma anche per avere ulteriori possibilità di fruizione di nuovi contenuti sportivi. Proprio grazie alla peculiarità di una VPN, che permette di cambiare virtualmente la posizione geografica da cui ci si connette, il tifoso o l’appassionato può scoprire cataloghi e piattaforme sportive che potrebbero essere invece geo-bloccate nella zona in cui si è realmente collegati. Un vantaggio in termini di quantità dei contenuti a disposizione, oltre che di qualità: tantissime possibilità in più che per i veri amanti dello sport rappresentano un enorme vantaggio.

Conclusioni: perché uno sportivo dovrebbe dotarsi di una VPN

Sicurezza dei dati e della propria privacy da una parte, possibilità di accedere a tantissimi contenuti sportivi dall’altra: un vero appassionato non dovrebbe pensarci due volte e dotarsi subito di una VPN, per vivere davvero lo sport a 360° e in tutta sicurezza, grazie a una tecnologia semplice da integrare e dai costi contenuti.