Oggi parleremo dei più grandi attaccanti della Serie A di tutti i tempi, tanti hanno vestito anche la maglia granata, come gli Invincibili del Grande Torino. Al primo posto troviamo Silvio Piola, che con 274 reti nel massimo campionato Italiano con le maglie della Pro Vercelli, Lazio, Juventus e Novara, è saldamente in testa alla classifica all time. Secondo posto per Giuseppe Meazza che con le casacche di Inter, Milan, Juventus ed Atalanta ha realizzato 263 reti in serie A.

Alle sue spalle troviamo un calciatore certamente più contemporaneo, che con 250 reti, realizzate sempre e solo con la maglia della sua Roma, si è guadagnato l’onoreficenza di Ottavo Re della capitale, stiamo parlando di Francesco Totti, oggi procuratore sportivo. Restando in periodi più vicini alla stretta attualità troviamo al sesto posto Antonio “Totò” Di Natale, leader per anni delle classifiche marcatori che con le maglie di Empoli prima e Udinese poi dove è diventato l’uomo dei record, ha totalizzato la bellezza di 209 segnature in Serie A, alcune indimenticabili per la bellezza e la difficoltà di esecuzione.

Passiamo a chi è ancora in attività e può eguagliare se non superare questi record;

al decimo posto momentaneamente a quota 189 reti in coabitazione con Amedeo Amadei e Guglielmo Gabetto, troviamo Ciro Immobile, l’attaccante classe 1990, ha ancora metà della stagione in corso, più quelle future per portarsi nei piani alti di questa graduatoria, stando alle sue medie stagionali dovrebbe superare sicuramente la quota 200, scalzando magari Di Natale dalla posizione n.6, già uomo dei record con la sua attuale squadra, la Lazio, potrebbe incrementare il proprio bottino personale, ma va ricordato che ha superato già leggende del goal come Beppe Signori ed Alex Del Piero che hanno concluso la loro carriera a quota 188 reti in serie A.

Ancora in attività, non sappiamo per quanto ancora, troviamo il quarantenne Fabio Quagliarella, calciatore dai goal impossibili, a cui nessuno ha mai regalato nulla, occupare la posizione n.17 con 181 reti segnate all’attivo. Posizione n.84 per l’ex capitano granata Andrea Belotti, che ha realizzato ben 106 reti con nel massimo campionato, 6 con la maglia del Palermo e 100 con la maglia del Toro, se supera i problemi fisici che negli ultimi anni lo hanno iniziato a tormentare il gallo classe 1993, può ancora piazzarsi molto in alto in questa classifica; così come Domenico Berardi, il capitano del Sassuolo occupa la posizione numero 86, insieme ad Edin Dzeko e Paulo Dybala; con 105 Reti segnate tutte con la maglia dei neroverdi, il classe 1994, anche lui come Belotti, può scalare questa classifica piazzandosi nei piani altissimi.

In conclusione con i giovani di belle speranze, troviamo Giovanni Simeone a quota 70 reti, per il ventiseienne argentino, dietro di una sola lunghezza troviamo il toro nerazzurro fresco campione del mondo con l’Argentina Lautaro Martinez nato nel 1997, che se dovesse rimanere al lungo nel nostro campionato, potrebbe eguagliare bomber del calibro di Batistuta, suo connazionale. 57 reti per il più giovane di tutti, il millennial Dusan Vlahovic, nato nel 2000 e con ancora praticamente una intera carriera davanti.