Si aprono le danze: sabato 13 Agosto inizierà il tanto atteso campionato di Serie A, ed il Toro si scontrerà con il Monza di Berlusconi, squadra che giocherà per la prima volta nella storia nella massima serie italiana. La partita si giocherà nello Stadio Brianteo dove la squadra di casa nella stagione passata si è assicurata la promozione in Serie A. Dopo il trionfo in Serie B i Brianzoli sono pronti ad un debutto nel massimo campionato. La loro rosa sembra essere pronta alla massima categoria soprattutto dopo aver fatto un calciomercato molto ricco. Ricordiamo infatti il tris composto da Petagna, Rovella e Marì. Il tris sfoggiato da Galliani che ha permesso un rivoluzionamento completo della rosa del Monza. Ma i Brianzoli non sembrano disposti a fermarsi qui, infatti il club ha come obiettivo un debutto in Serie A trionfante.

Dall’altra parte del campo c’è il granata che, dopo aver finito la stagione precedente posizionandosi in decima posizione, ha come primo obiettivo quello di lottare per un posizionamento per gli europei. La grinta al Toro sicuramente non manca, ma posizionarsi per gli europei non sarà facile considerando che durante questo mercato ha lasciato indietro dei tasselli fondamentali, come Bremer, Belotti, e Mandragora, ed è arrivata all’inizio di questo campionato con una squadra incompleta. Ricordiamo infatti le parole dell’allenatore Juric, il quale ha dichiarato di avere una squadra incompleta a livello numerico e che nonostante i buoni acquisti fatti ultimamente dalla società per poter valorizzare i giocatori è necessario un lungo lavoro. Inoltre secondo Juric la squadra è ancora debole in difesa e centrocampo, a causa della mancanza di giocatori.

Insomma, sembra chiaro che il match di sabato non sarà una partita facile per il Granata, in quanto dovrà scendere in campo con una difesa debole e scarna, senza un difensore centrale, ed affrontare un Monza che nella precedente partita di Coppa Italia ha dimostrato di avere un suo gioco ed una rosa solida vincendo 3-2 contro il Frosinone con il gol decisivo di Gytkjaer.

Secondo Luca, esperto di scommesse online su CheScommesse.it, non è facile determinare chi tra Monza e Torino riuscirà a portare la vittoria a casa. In quanto da un lato c’è il Monza con una rosa solida ed un bel gioco, ma pur sempre novella in Serie A, dall’altra c’è il Toro che nonostante le difficoltà che il calcio mercato ha presentato alla società, nella scorsa partita di Coppa Italia è riuscita comunque a conquistarsi un netto tre a zero contro il Palermo.

Entrambe le squadre hanno avuto una buona performance nel primo turno di Coppa Italia il che sulla carta rende la sfida di sabato, una sfida combattuta, afferma Luca. Infatti, seppur i siti scommesse online danno come favorita la squadra di casa, con quota 2.55 contro un 2.85 per il Toro, il risultato più probabile sembra essere un pareggio. Perché si sa, nonostante le varie problematiche il Toro si trova ad affrontare, Juric è conosciuto per il suo talento nel riuscire a tirare fuori il meglio della squadra nonostante le difficoltà.