Solamente un turno di Serie A dividono Juventus e Torino dal giocarsi il Derby. La stracittadina calcistica piemontese è tra le più importanti in Italia e la vittoria può salvare una stagione.

L’ultimo incontro fra le due squadre risale al 2 ottobre del 2021, quando a trionfare in casa granata ci ha pensato la Juventus con il primo gol nel derby di Manuel Locatelli all’86esimo. Il Derby della Mole, così chiamato in riferimento alla Mole Antonelliana, è la prima stracittadina mai giocata tra squadre ancora presenti nel panorama calcistico italiano e inoltre trattasi dell’incontro più vecchio con squadre che hanno la sede nella stessa città. Il primo incontro tra le due formazioni rivali si ebbe il 13 gennaio 1907, al Velodromo Umberto I, a vincere all’epoca furono i padroni di casa del Torino che batterono la Juventus per 2-1. A segno per i Granata Ferrari-Orsi e Kampfer. Da lì in poi tra campionato, coppe e amichevoli, le due formazioni si sono sfidate 251 volte, con 109 vittorie per la Vecchia Signora, mentre 75 i successi del Toro. Ecco quindi che stando a queste statistiche e al fatto che il Torino non vince il derby in campionato (in casa della Juventus) dal 1995, i migliori bookmakers italiani danno per favorita alla vittoria finale proprio la squadra di Massimiliano Allegri.

Le due squadre stanno vivendo un momento di forma differente. La Juve, ad esempio, sembra essersi ritrovata, grazie anche agli acquisti di Vlahovic e Zakaria. Dopo un avvio di stagione non adatto alla caratura del club, ha risalito la china, piazzandosi al quarto posto, a soli sette lunghezze dal secondo e terzo posto occupato a pari punti da Napoli e Milan. La vittoria importante contro il Verona, grazie ai due nuovi innesti, ha dato molto morale, per questo motivo c’è da aspettarsi una Vecchia Signora più aggressiva. Dall’altra parte, però, c’è il Toro allenato da Juric, reduce dalla sconfitta contro l’Udinese, ma che certamente si presta ad essere una squadra ostica e difficile da battere. Sicuramente il tecnico croato preparerà la partita nei minimi dettagli per provare a portare a casa il derby, battendo all’Allianz Stadium gli storici rivali.

Intanto in vista del match in programma venerdì 18 febbraio alle 20:45, ci sono cattive notizie in casa bianconera. Durante la sfida contro il Verona, verso il 75esimo minuto di gioco Giorgio Chiellini ha lasciato il campo in pessime condizioni, facendo spazio a Rugani. La notizia di queste ultime ore parlano di una lesione di basso grado al polpaccio sinistro. Secondo i referti medici si parla di almeno 20 giorni di stop. Una brutta tegola per Allegri che perde uno dei pilastri. Il difensore dovrà saltare sicuramente la sfida di Coppa Italia contro il Sassuolo, successivamente anche la partita contro l’Atalanta e il Derby contro il Torino. Salterà anche la sfida di Champions League, in programma martedì 22 febbraio.

Chissà che magari l’assenza di Chiellini possa essere un’arma a favore di Juric, vista l’importanza del difensore nei meccanismi bianconeri.