L’ex pilota di Formula 1 Alex Zanardi è stato coinvolto in un grave incidente in handbike: è stato trasportato in ospedale in elisoccorso

Alex Zanardi è rimasto coinvolto in un incidente pochi minuti fa, sulla statale 146, mentre in handbike partecipava a una delle tappe della staffetta di Obiettivo tricolore. Dalle prime informazioni, sembra che nell’incidente con l’ex pilota sia rimasto coinvolto un mezzo pesante. Zanardi è stato trasportato in. ospedale in elisoccorso e da quel che trapela le sue condizioni sarebbero gravi. Zanardi, 53 anni, nel 2001 era stato vittima di un gravissimo incidente in gara e aveva perso entrambe le gambe. Da allora non si è dato per vinto, iniziando a gareggiare in handbike e partecipando alle Olimpiadi di Londra e di Rio de Janeiro, dove ha conquistato in totale quattro medaglie d’oro.

Il ct della Nazionale: “Alex ha invaso di poco l’altra corsia”

Cosa sia realmente successo su quella strada, ovviamente, resta ancora da appurare ma secondo le prime indiscrezioni che iniziano a circolare, il mezzo pesante ha travolto l’ex pilota che avrebbe invaso di poco la carreggiata opposta.

Come riporta la Repubblica, a commentare l’accaduto e confermare queste prime voci, è lo stesso ct della Nazionale di handbike, Mario Valentini: “E’ successo su un rettilineo in leggera discesa, appena prima la strada fa una leggera curva e Alex ha invaso di poco l’altra corsia proprio mentre arrivava il camion che ha provato a sterzare senza però riuscire a evitare l’impatto”.