Addio a Mario Corso: è stato un pilastro dell’Inter di Herrera

Aveva 79 anni, l’Inter è stata la sua squadra di una vita: oltre 500 presenze per “Mariolino” Corso, pilastro della Grande Inter di Herrera

Aveva 79 anni, si trovava già da giorni in ospedale: è morto Mariolino Corso, uno dei giocatori più importanti dell’Inter di Herrera. Con la maglia nerazzurra ha giocato dal 1957 al 1973. Celebre il suo sinistro così come la punizione a foglia morta, da lui inventata. Icona della storia dell’Inter dall’alto delle sue 502 presenze. “Interista, campione eterno dotato di infinita classe. Con il suo sinistro ha incantato il mondo in una squadra che ha segnato un’epoca”. Così l’Inter lo ricorda su Twitter.