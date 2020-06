Petrachi, la Roma avvia l'iter per il licenziamento - Toro.it

La Roma ha avviato la procedura per licenziare il ds Gianluca Petrachi: è un iter in tre fasi. Dopo la sospensione si va verso l’addio

Poco meno di una settimana fa, Gianluca Petrachi era stato sospeso dal suo ruolo di direttore sportivo della Roma. Oggi, 24 giugno 2020, il club giallorosso ha avviato la procedura per il licenziamento per giusta causa dell’ex dirigente del Torino. E’ il punto di svolta, nella cronaca di un addio che ormai appare inevitabile. Secondo quanto riportato da Sky Sport, l’iter fatto partire dalla società di Pallotta prevede tre fasi: si partirà con le contestazioni disciplinari, per le quali il ds avrà diritto di difendersi. Infine si deciderà la sanzione più adeguata: dal reintegro con riduzione dello stipendio fino appunto al licenziamento, l’ipotesi più probabile.

Petrachi-Roma: altra svolta in direzione dell’addio

Lo strappo tra Petrachi e la presidenza è definitivamente deflagrato nelle ultime settimane. Alla base vi sarebbero divergenze sui piani futuri, ma anche l’insofferenza per alcune gaffe e invasioni di campo delle quali il salentino si è reso protagonista nei suoi mesi romani.

Il tutto è sfociato dapprima nella sospensione e ora nella richiesta di licenziamento. La soluzione interna per la successione è già pronta: saranno Morgan De Sanctis e il CEO Guido Fienga a ricoprire le mansioni legate alla direzione sportiva.