Petrachi-Roma, è rottura: il ds è stato sospeso - Toro.it

Definitivamente deteriorati i rapporti: la Roma mette alla porta Petrachi. L’ex direttore sportivo del Torino a un passo dall’addio ai giallorossi

Il J’accuse personalissimo di Gianluca Petrachi non si è fermato nemmeno di fronte ai consigli spassionati dell’a.d. Fienga, che in un colloquio aveva tentato di frenare il suo direttore sportivo. Ora la rottura con la Roma è dietro l’angolo. L’ex dirigente del Torino è stato sospeso dal suo attuale club, che di fatto lo ha esautorato tramite un comunicato ufficiale pur senza procedere con il licenziamento formale. Con il presidente Pallotta il rapporto è teso da settimane: tra liti e frecciate, l’uomo mercato ha perso anche la residua fiducia che il presidente giallorosso riponeva in lui. Accelerando le pratiche per la separazione.

Addio dopo lo strappo: ma per ora è solo sospensione

La strada per la successione di Petrachi, come vi raccontavamo nei giorni scorsi tracciando una dettagliata analisi sulle cause dello strappo, è già segnata. Morgan De Sanctis sarà promosso nel ruolo, coadiuvato da Franco Baldini. Dopo la sospensione arriverà l’addio dopo appena un anno dell’ex granata, che nella Capitale ha collezionato gaffes, invasioni di campo e rimostranze mal digerite dalla presidenza.